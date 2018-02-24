Дамаск, 24 февраля, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Еще два новейших российских истребителя Су-57 прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает в Twitter пользователь Wael Al Hussaini. К записи он приложил снимки самолетов.

Dmitry Zherdin Многоцелевой истребитель Су-57

Автор публикации отмечает, что Су-57 сопровождали несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ. Таким образом, число находящихся в Сирии самолетов Су-57 может достигать четырех.

22 февраля этот же пользователь сообщил о появлении в Сирии двух новейших истребителей пятого поколения Су-57. Утверждалось также, что в страну прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

В настоящее время истребители Су-57 проходят летные испытания и еще не приняты на вооружение российской армии. Запуск их в серийное производство намечен на 2018−2019 годы.

По данным портала MilitaryRussia, самолет существует в количестве 13 экземпляров: десяти летных прототипов и трех — для наземных испытаний. Вооружение истребителя — 30-мм автоматическая пушка, ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», различные бомбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон заявил, что американские военные не считают, что российские истребители Су-57 угрожают их операциям в Сирии. Он также отметил, что развертывание истребителей пятого поколения противоречило бы заявлениям Москвы об сокращении контингента РФ в Сирии.