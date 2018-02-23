Баку, 24 февраля, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Расходы на проведение геологоразведочных работ в Азербайджане в 2017 году составили 32,3 млн манатов ($19 млн), что на 6,5% больше показателя 2016 года, сообщает государственный комитет статистики республики.

«В 2017 году в Азербайджане расходы на геологоразведочные работы составили 32,3 млн манатов, что на 6,5% больше, чем в 2016 году. При этом 26,4 млн манатов ($15,5 млн) или 81,7% этих средств было направлено на разведку нефтегазовых резервов», — говорится в сообщении.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом расходы на разведку драгоценных металлов сократились на 23,8%, черных металлов — на 14,3%, тогда как на разведку радиоактивных металлов увеличились на 51,9%, на геофизические работы — на 25%.