Москва, 23 февраля, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил свои соболезнования родным и близким дипломата Валентина Фалина, скончавшегося 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Валентин Михайлович Фалин

В телеграмме главы государства говорится, что Валентин Михайлович был выдающимся государственным и общественным деятелем, блестящим дипломатом.

«Его знания, опыт, аналитические способности были востребованы на самых сложных, ответственных направлениях работы», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что бывший посол СССР в ФРГ на протяжении долгих лет верно и достойно служил своему делу, людям и Отечеству.

«Светлая память о Валентине Михайловиче Фалине сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег — в наших сердцах», — говорится в телеграмме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший посол СССР в ФРГ Валентин Фалин скончался 22 февраля в возрасте 91 года. Причины смерти дипломата пока неизвестны.

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