Москва, 23 февраля, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки кокаина. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, и дело впоследствии будет передано в суд», — отмечает Захарова.

По ее словам, груз, который обнаружили еще 1,5 года назад в школьно-жилом комплексе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в правоохранительные органы Аргентины была передана информация об обнаружении сумок с «подозрительным содержимым», а позднее была проведена совместная операция стран по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков.

22 февраля агентство Associated Press сообщило, что правоохранительные органы Аргентины якобы арестовали сотрудника полиции и представителя российского посольства в Буэнос-Айресе после того, как в российском посольстве была обнаружена крупная партия кокаина.

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