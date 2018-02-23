Москва, 23 февраля, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Российская Федерация готова поддержать в Совете Безопасности ООН резолюцию по «гуманитарной паузе» в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Дарья Антонова Сергей Лавров

«Для того чтобы эта резолюция была действенной, а мы (власти РФ) готовы согласовать текст, который будет таковым, мы предлагаем формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находится внутри Восточной Гуты и вне Восточной Гуты», — сказал Лавров.

При этом министр добавил, что нужны гарантии «внешних игроков», прежде всего тех, кто имеет «воздействие на экстремистские группировки, засевшие в этом пригороде Дамаска».

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля на заседании Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ разработала поправки к проекту резолюции Совета Безопасности ООН о «гуманитарной паузе» в Сирийской Арабской Республике.

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