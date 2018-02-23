Вильнюс, 23 февраля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Депутат Сейма Литвы, консерватор Миколас Маяускас сегодня, 23 февраля, выдвинул инициативу считать всех жителей Литвы на законодательном уровне — донорами и использовать их органы в донорских целях после смерти, сообщали ИА REGNUM в канцелярии парламента Литвы.

Операционная

В настоящий момент органы умерших в донорских целях используются только в том случае, если человек добровольно при жизни получил специальный паспорт донора. Маяускас предлагает ввести обратный порядок — считать донорами все, кроме тех, кто при жизни не написал официальный запрет использования собственных органов после смерти в донорских целях.

Причина по словам политика — огромные очереди на трансплантацию, и по сути не работающая система добровольного донорства. Сейчас в Литве донорских органов ждут 502 человека, а по данным Национального бюро трансплантации, трансплантации сердца ждут 46 человек, трансплантации легких — 10, трансплантации комплекса сердце-легкие — 4, трансплантации печени — 73, трансплантации почки — 168, трансплантации комплекса поджелудочная железа-почка — 8, трансплантации роговицы — 99, трансплантации стволовых кроветворных клеток — 94.

«Ежегодно в Литве умирает около 20 человек, которые так и не дождались доноров. Еще как минимум несколько сотен человек, не дождавшиеся донора, не могут жить полноценной жизнью», — считает политик.

По его мнению, нехватка доноров вызвана несколькими причинами: одна из них — «основанная на страхах и сказках модель донорства, которая сегодня почти нигде в ЕС не применяется».

Маяускас обратился к министру здравоохранения Литвы Аурелиюсу Вяриге с просьбой проанализировать модель донорства «предполагаемого согласия», по которой считается, что человек согласен стать донором, если только он сам или его близкие после смерти не выразят другую волю, и подготовить соответствующие правовые акты относительно введения другого порядка в Литве.

Сейчас в регистре доноров человеческих тканей, клеток и органов зарегистрированы 26 тыс. жителей Литвы. Но за 18 лет, в течение которых действует эта программа, из всех зарегистрировавшихся всего 3 человека стали настоящими донорами.

«Хотя это и благородная идея, сегодня программа карточек донорства приносит столько же пользы, сколько карточки с изображением Святой Девы Марии в кошельке. Все это по простой причине — для того, чтобы эта система работала, донорами должны зарегистрироваться хотя бы миллион человек, потому что только редкий человек может стать настоящим донором», — говорит Маяускас.

Поэтому донорами чаще всего становятся лица, незарегистрированные в регистре доноров. Часть из них отпадает из-за неподходящего состояния органов и тканей, еще часть отпадает, потому что близкие не согласны с тем, что органы пойдут на спасение других человеческих жизней. Так что настоящими донорами в 2016 году стал только 61 житель Литвы, а в 2017 году — всего 43.