Москва, 23 февраля, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Фракции Госдумы призвали международные парламентские организации осудить закон о реинтеграции Донбасса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 февраля, депутаты выступили с соответствующим совместным заявлением. ЛДПР настаивает на расширении заявления.

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Район автостанции «Мотель», последствия обстрела реактивными системами залпового огня «Ураган». Февраль 2017 года

Депутаты Государственной думы обращают внимание Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Конгресса США, Европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства — гаранты Минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины.

«Никакие соображения «сдерживания России», столь популярные в последние годы на Западе, не могут оправдать попустительства возобновлению масштабной гражданской войны и продолжению репрессий на Украине», — говорится в документе.

Депутаты обращают внимание мирового сообщества на то, что усугубление ситуации взаимосвязано с фактическим отказом властей Украины от расследования и наказания лиц, виновных в убийствах на киевском Майдане, совершении государственного переворота и последующих преступлениях, как, например, зверствах 2 мая 2014 года в городе Одессе.

Парламентарии «с негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» ведет к войне, а не к миру».

«Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине. Этого нельзя допустить», — говорится в заявлении.

Депутаты Государственной думы, «неизменно выступая за поиск мирных путей урегулирования конфликта на основе Минских соглашений, призывают власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами».

При этом парламентарии от фракции ЛДПР считают, что необходимо дополнить указанное заявление абзацем о постановке вопроса о необходимости прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 г., ратифицированного Российской Федерацией Федеральным законом от 2 марта 1999 г. № 42-ФЗ.