Кишинёв, 23 февраля, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон и посол Турции в Кишиневе Хулуси Кылыч торжественно открыли ремонтные работы по восстановлению здания администрации президента (президентуры) Молдавии, которое было разгромлено в ходе протестов в апреле 2009 года, и с тех пор не было отремонтировано. Как передает корреспондент ИА REGNUM, деньги на ремонт — почти 8 млн евро — выделила Турция.

Presedinte.md Игорь Додон и Хулуси Кылыч дают старт работам по ремонту и восстановлению здания президентуры

Додон сказал, что здание президентуры — символ молдавского государства, и хорошо, что наконец его начали восстанавливать.

«При этом государство не заплатит ничего. Деньги поступят в виде пожертвования от турецкого народа», — заявил он.

Работы планируется завершить в августе — вероятно ко Дню независимости Молдавии, который отмечается 27 августа. Додон сказал, что пригласит на церемонию открытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) уже реализовало ряд инфраструктурных проектов в Молдавии, в особенности в Гагаузской автономии.

ИА REGNUM напоминает, что 6−7 апреля 2009 года в Молдавии прошли массовые протесты против фальсификации итогов парламентских выборов тогдашним коммунистическим руководством страны. Протесты переросли в беспорядки и разгром зданий парламента и администрации президента, над которыми вывесили флаги ЕС и Румынии. Ответственные за организацию беспорядков так и не были установлены. Здание парламента вскоре восстановили, а здание президентуры остается не отремонтированным до сих пор.