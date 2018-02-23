Москва, 23 февраля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Олег Дерипаска уходит с поста президента компании «Русал» — главного производителя алюминия в России. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба компании.

Kremlin.ru Олег Дерипаска (справа)

На посту президента «Русала» Дерипаску сменит нынешний генеральный директор этой компании Владислав Соловьев. Кроме того, Соловьев станет генеральным директором компании En+, которая, как и «Русал», входит в холдинг «Базовый элемент», объединяющий все активы Дерипаски.

«Владислав Соловьев, ранее занимавший эту должность, назначен генеральным директором En+. Также он станет президентом «Русала», — сказано в сообщении.

Генеральным директором «Русала» назначен Александр Бурико, который ранее занимал должность финансового директора этой компании.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о намерении Дерипаски уйти с поста президента «Русала». Однако точно причины ухода пока не назвал никто.

По одним данным, Дерипаска уходит с поста президента «Русала» из-за «кремлевского доклада» минфина США, который поместил Дерипаску в черный список и угрожает санкциями. По другим данным, Дерипаска хочет активно заняться развитием «Группы ГАЗ», в частности, развивать стратегическое партнерство с Volkswagen Group, которая может получить долю в российской компании.

Также есть версия, что Дерипаска хочет побороться за пост президента «Норникеля». Якобы Дерипаска видит угрозу в том, что основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин намерен купить у Романа Абрамовича и Александра Абрамова 4% акций компании. Сейчас у потанинского «Интерроса» 31,02% акций «Норникеля», а у Дерипаски — 27,82%.