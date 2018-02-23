Вашингтон, 23 февраля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Американские военные не рассматривают российские боевые самолеты Су-57 как угрозу своим военным операциям в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление сделал накануне, 22 февраля, официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон, сообщает телеканал RT.

Alex Beltyukov Многоцелевой истребитель Су-57

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на сообщения в социальных сетях появилась информация о том, что на авиабазу Хмеймим воздушно-космических сил России в Сирии прибыли два истребителя пятого поколения Су-57. При этом данные истребители ещё проходят летные испытания и пока не приняты на вооружение.

Западные СМИ тут же разразились статьями о том, что российский президент Владимир Путин якобы испытывает в Сирии новое оружие и Россия становится ещё опаснее.

Ряд российских экспертов выразил мнение, что Су-57 могли быть отправлены в Сирию в качестве сдерживающего фактора для ВВС сопредельных государств, которые периодически вторгаются в воздушное пространство арабской республики.

Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что американские военные не рассматривают появление Су-57 в Сирии в качестве угрозы.

«Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и мы продолжим их должным образом», — сказал представитель Пентагона.

При этом он отметил, что развертывание в Сирии истребителей пятого поколения противоречило бы заявлениям Москвы об уменьшении своего контингента в арабской республике.