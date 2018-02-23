Москва, 23 февраля, 2018, 07:04 — ИА Регнум. России единственной никогда не дадут жить, как Дании, Турции или Италии, в рамках своего национального мира и территории, встраиваясь в существующий капиталистический мировой порядок, а все его давление, направленное на Россию, осуществляется в ожидании самоубийственных уступок, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

U.S. Army Американский солдат

"России кажется, что если она захочет жить, как все, то тогда ей дадут жить. А это страшная ошибка, причем ошибка естественная, потому что люди совершенно не понимают, а почему они не могут жить так, как, неважно, Дания, Турция, Италия или кто угодно еще. Жить в своем национальном мире, ограниченном своей территорией, ничего и никуда не выпендриваясь, не навязывая никому никаких мировых целей… Людям казалось, что если они умалились до того, что они будут жить, как все, то тогда-то им точно дадут жить. Вот всем дадут, а им нет. Вот эта страшная истина не приходит в голову», — заявил политолог.

По его мнению, сейчас идет демонизация не только президента России Владимира Путина или России как государства, но и русского народа, его языка, культуры и прочего. И эти петли демонизации смыкаются все сильнее на нашем горле. И пределом этого всего давления и его окончательной целью является самоубийственное самоумаление русских.

«Значит, когда говорят «а вы уступите», «а вы смягчите» и так далее, говорят — вот вы чуть-чуть смягчите, потом еще, потом вы подойдете к краю, потом возьмите камень, повесьте на шею и утопитесь. Это и есть перестройка», — продолжил Кургинян, отметив, что делается это так же, как и в 80-е годы прошлого века, под причитания о том, что нас возлюбят, как только мы на все уступки согласимся.

Подытоживая свою мысль, политолог отметил, что мы до конца еще не осознаем, что происходит именно это. Ведь после всех самоубийственных уступок, которые осуществил Советский Союз, никто не упразднил НАТО, которое якобы было направлено против «советской угрозы», но, наоборот, организация начала свое расширение за счет отпавших стран Варшавского блока. И делается это для того, чтобы додавить оставшуюся Россию до конца.