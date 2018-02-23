Москва, 23 февраля, 2018, 06:39 — ИА Регнум. Для США ревизионизмом является все, что правомерно по праву законов исторического развития и экономического и политического перераспределения сил посягает на их господство, лидерство и доминирование, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Флаг США

Политолог прокомментировал высказывания, которые уже прочно укоренились в современных американских стратегических документах, имеющих крайне важное значение. В частности, высказывания о том, что Россия и Китая — это страны-ревизионисты.

«Ревизионистский порядок — это любой порядок, правомерно посягающий на гегемонию США. Правомерно — просто по факту экономического перераспределения сил, любого другого распределения сил, падения мощи США. Всё что связано с перераспределением сил, есть ревизионизм… Это всё: «Вот мы у власти стоим и никогда, никому и ничего. Мы вот здесь существуем для того, чтобы ничего не менялось в мире. А каждый, кто посягает на этот мир — ревизионист», — отметил Кургинян, добавив, что это и есть конец истории.

Он отметил, что это не отдельные высказывания неких политологов, экспертов, ученых, экстазников и так далее, это объявление войны уже на государственном уровне. При этом, очень многие в России и на Западе, занимающие официальное положение, говорят, что это хуже холодной войны, потому что холодная война была удерживанием паритета, а здесь — требования полной безоговорочной капитуляции. В частности, от России требуют отдать Крым, вернуть ювенальную юстицию и прочее.

«Они прекрасно понимают при этом, что отступление по этим всем фронтам невозможно без полного краха политической системы, а значит хаоса в стране. И они этого требуют», — закончил мысль эксперт.

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Напомним, в конце декабря Белый дом представил новую стратегию национальной безопасности США, в которой Россия и Китай были названы странами-ревизионистами, стремящимися подорвать благосостояние Америки.