Объявлены сроки начала съёмок девятого эпизода «Звёздных войн»
Лос-Анджелес, США, 23 февраля, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Съёмки девятого эпизода саги «Звёздные войны» будут начаты летом 2018 года. Об этом сообщил режиссёр картины Джей Джей Абрамс, передаёт портал JustJared.
«У нас есть сценарий, что, на мой взгляд, большое дело. Съёмки начнутся в конце июля», — сказал Абрамс.
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Ожидается, что в финальной картине новой трилогии все её основные звёзды вновь сыграют своих персонажей.
Информацию об участии в съёмках на данный момент уже подтвердили Джон Бойега, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Дэйзи Ридли.
Напомним, «Звёздные войны: Эпизод IX» должен выйти на экраны 24 мая 2019 года. Фильм станет заключительным в третьей трилогии киносаги.
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