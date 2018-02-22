Лос-Анджелес, США, 23 февраля, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Съёмки девятого эпизода саги «Звёздные войны» будут начаты летом 2018 года. Об этом сообщил режиссёр картины Джей Джей Абрамс, передаёт портал JustJared.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи». Реж. Райан Джонсон. 2017. США Звёздная битва

«У нас есть сценарий, что, на мой взгляд, большое дело. Съёмки начнутся в конце июля», — сказал Абрамс.

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Ожидается, что в финальной картине новой трилогии все её основные звёзды вновь сыграют своих персонажей.

Информацию об участии в съёмках на данный момент уже подтвердили Джон Бойега, Адам Драйвер, Оскар Айзек, Дэйзи Ридли.

Напомним, «Звёздные войны: Эпизод IX» должен выйти на экраны 24 мая 2019 года. Фильм станет заключительным в третьей трилогии киносаги.

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