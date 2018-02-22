Ереван, 23 февраля, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Армянские спортсмены завершили выступления на проходящих в южнокорейском Пхёнчхане XXIII зимних Олимпийских играх.

Горнолыжник Ашот Карапетян в слаломе занял 42-е место среди 107 участников. 18-летний спортсмен доволен своим результатом: «Большего результата я достичь не мог, потому что не был настолько подготовлен. Но эти Олимпийские игры дали мне большой опыт, я также пообщался с сильнейшими спортсменами мира», — приводит слова горнолыжника «Радио Азатутюн».

По его словам, трасса была довольно сложной, были спортсмены, которые не смогли ее преодолеть. Он планирует тренироваться в других странах, чтобы на следующих Олимпийских играх побороться уже за медали.

С армянским горнолыжником случилась довольно странная история, которую несколько дней активно обсуждали в «Фейсбуке». У Карапетяна после первой тренировки в Корее сломались лыжи. По словам спортсмена, он поехал в Пхенчхан с четырехлетними лыжами своего друга, которые там сломались. После того, как об истории написала армянская пресса, вопрос быстро решился и за считанные дни до начала соревнований спортсмен получил новые лыжи.

В Пхёнчхане помимо Ашота Карапетяна Армению представили лыжники Микаел Микаелян и Катя Галстян.

Первым в борьбу вступил 18-летний Микаел Микаелян, который 13 февраля в спринте классическим стилем занял 72-е место среди 80 спортсменов. 16 февраля Микаелян выступил в соревнованиях 15 км классическим стилем и занял 83-е место.

Лыжница Катя Галстян вступила в борьбу 15 февраля. Участница Сочи-2014 выступила в гонке на 10 км свободным стилем и заняла 72-е место среди 90 участников.