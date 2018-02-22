Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Российская Федерация разработала поправки к проекту резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций о «гуманитарной паузе» в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 22 февраля, заявил на заседании Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Чтобы резолюция была осмысленной и реалистичной, российская делегация разработала поправки к нему (проекту ИА REGNUM ), которые сейчас мы распространим среди членов совета», — сказал Небензя.

При этом постпред подчеркнул, что в настоящее время в Совбезе ООН нет согласия по проекту о 30-дневной «гуманитарной паузе» в Сирии нет.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии.