Москва, 22 февраля, 2018, 18:03 — ИА Регнум. 22 февраля 2018 года в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол «Свободный Арцах. 30 лет». Участникам мероприятия была представлена книга «Арцах: долгий путь к свободе», изданная по заказу Постоянного представительства Республики Арцах в Российской Федерации. В нее вошли статьи различных авторов (включая главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова и шеф-редактора Восточной редакции Станислава Тарасова), посвященные обретению независимости этой закавказской республики. Редакторами-составителями сборника выступили Альберт Андрян, Рубен Заргарян и Арсен Мелик-Шахназаров. По итогам круглого стола был принят меморандум:

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM

«В феврале 2018 года исполняется 30 лет современному этапу арцахского национально-освободительного движения. 20 февраля 1988 года внеочередная сессия областного совета Нагорно-Карабахской автономной области приняла решение обратиться с ходатайством в Верховные советы Азербайджанской и Армянской ССР рассмотреть и положительно решить вопрос о передаче НКАО из состава АзССР в состав АрмССР. Участники круглого стола выражают глубокие симпатии и солидарность народу свободного Арцаха, за эти годы добившегося больших успехов в строительстве независимого демократического государства с сильным гражданским обществом. Успешное развитие Республики Арцах — один из системообразующих факторов региональной безопасности.

Азербайджано-карабахский конфликт возник 100 лет назад, в 1918 году, когда новосозданный и не имевший никогда ранее государственности Азербайджан предъявил территориальные претензии к Армении, в том числе и на Арцах (Нагорный Карабах), в котором 95% населения составляли коренные жители армяне. Все последующие годы азербайджанские власти преследовали лишь одну цель — изгнать армян Арцаха с земли предков. Ответом на дискриминационную политику азербайджанских властей стало национально-освободительное движение армян Арцаха, которое воплотило в себе борьбу за гражданские права, национальное достоинство, экономическое развитие, культурную самобытность, образование на родном языке.

И сегодня, спустя 30 лет после начала Арцахского национально-освободительного движения, Азербайджан всеми своими действиями демонстрирует неготовность к компромиссам: официальный Баку саботирует переговорный процесс, раскручивает гонку вооружений, грозится войной и даже джихадом, устраивает провокации и террористические атаки на границе, использует тяжелую артиллерию для обстрела населенных пунктов, ведет человеконенавистническую антиармянскую пропаганду в СМИ и системе образования, пытается грубо фальсифицировать мировую историю. Азербайджан агрессивно на высшем официальном уровне ставит под сомнение суверенитет и территориальную целостность Республики Арцах и Республики Армения. Баку продолжает систематически нарушать достигнутое Азербайджаном, Арцахом и Арменией соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 года и демонстративно игнорирует принятое под эгидой ОБСЕ соглашение от 6 февраля 1995 года об укреплении режима прекращения огня.

Для цивилизованного и международно-правового урегулирования азербайджано-карабахского конфликта необходимо:

1. Де-факто восстановить трехсторонний формат переговоров Азербайджан — Арцах — Армения, де-юре существующий в соответствии с официальными решениями Будапештского саммита декабря 1994 года и Пражского Резюме действующего председателя ОБСЕ от 31 марта 1995 года.

2. Подтвердить приверженность исключительно мирному урегулированию конфликта на основе реализованного народом Арцаха права на самоопределение.

3. Признать исключительное право народа Арцаха (Нагорного Карабаха) в определении статуса Республики Арцах (НКР), что было осуществлено на референдуме о независимости 10 декабря 1991 года, конституционных референдумах 10 декабря 2006 года и 20 февраля 2017 года.

4. В соответствии с Уставом ООН и международным правом окончательно признать мировым сообществом государственную независимость Республики Арцах (НКР), что придаст новый импульс переговорам и станет важным фактором в обеспечении необратимости мирного процесса, укреплении безопасности и стабильности в регионе.

5. Поддержать концепцию мирного сосуществования и сопроцветания на основе взаимного признания Республики Арцах и Азербайджана, призвать подписать мирный договор между ними, что будет отвечать коренным интересам обоих народов и создаст основу для регионального сотрудничества».