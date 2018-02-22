Ереван, 22 февраля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Президенты Армении и Ливана Серж Саргсян и Мишель Аун, который прибыл 22 февраля в Ереван с официальным визитом, обсудили повестку двустороннего сотрудничества, в также вопросы регионального взаимодействия.

Аппарат президента Армении Мишель Аун и Серж Саргсян

Как сообщает пресс-служба президента Армении, после официальной церемонии встречи Ауна состоялась встреча глав двух стран в узком составе. Как заявил после встречи Серж Саргсян, стороны высоко оценивают взаимодействие двух стран в международных структурах и взаимную помощь, особенно, «в вопросах имеющих жизненное значение».

«Я представил президенту Ливана последние развития в процессе мирного урегулирования Нагорно-карабахского конфликта. Наше безусловное убеждение, что не может быть никакого решения проблемы, которое каким-то образом нарушит право народа Арцаха свободно и безопасно жить на своей исторической родине. В этом плане, мы были согласны с моим коллегой, что каким бы ни было урегулирование проблемы, в его основе должно быть право народа Нагорного Карабаха свободно жить на своей исторической территории. И должен сказать, что с господином Президентом мы также были едины во мнении, что в проблеме Иерусалима самое главное — переговорный процесс, и такие проблемы не могут решаться посредством применения силы», — отметил Саргсян.

Относительно сирийского кризиса президент Армении заявил, что в Сирии «мы продолжаем быть свидетелями преступлений против человечества». Он посчитал важным практический и эффективный вклад Ливана в борьбу с терроризмом и радикализмом и высоко оценил гуманитарную помощь, оказанную сирийскому народу в эти годы. «Армения также, по мере своих скромных возможностей, протянула руку помощи нашим сирийским сёстрам и братьям. Я горжусь, что Армения смогла внести свой скромный вклад в дело обеспечения стабильности и безопасности в дружественном Ливане, участием армянских миротворцев в расположенной на юге страны миссии ООН ЮНИФИЛ», — заявил президент Армении.

В свою очередь Мишель Аун заверил, что Ливан стоит рядом с Арменией и ее народом «в деле защиты естественных прав на суверенитет, мир и процветание».

«Мы согласились в необходимости найти мирное разрешение этих кризисов и остановить военную машину. Я представил Саргсяну те вызовы, которым противостоит Ливан в результате сирийской войны, в частности, проникновение террористических организаций и их ячеек как в нашу страну, так и в другие страны региона и мира. Ливан успешно противостоит этим угрозам и уничтожает террористические ячейки, утверждая мир и стабильность в нашем обществе.

В ходе переговоров мы коснулись израильских угроз в адрес Ливана, которые касаются наших нефтяных прав в эксклюзивной экономической зоне, строительства разделительной стеры, которая доходит до спорных точек, находящихся на нашей южной границе. Я подтвердил, что Ливан защитил свои сухопутные и морские границы всеми законными средствами, и в этом деле мы рассчитываем на наших друзей в международном семействе, ожидая от них содействия в противостоянии этим угрозам и в том, чтобы не допустить обострения ситуации». Я также выразил благодарность президенту за адресованное мне приглашение принять участие в 17-ом саммите Франкофонии, который состоится в будущем октябре в Ереване, и пообещал на него откликнуться, пожелав всяческих успехов подготовительным работам саммита», — отметил Аун.