Симферополь, 22 февраля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Трагически погибших под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года граждан Валентину Корневу и Игоря Постного посмертно наградил медалями «За защиту Крыма». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов.

Ua-01.com Здание крымского парламента

«Мы помним крымчан, простых мирных граждан, которые 26 февраля по зову сердца вышли на защиту нашего права самим выбирать своё будущее. Двое из них в ходе противостояния с толпами экстремистов погибли. Это Валентина Даниловна Корнева и Игорь Андреевич Постный. Мы должны сделать всё, чтобы эти имена стали широко известны в Крыму и за его пределами. Этим людям, нашим защитникам, мы обязаны тем, что полуостров не залили кровью, что мы можем жить, созидать, строить планы на будущее. Без них российского Крыма не было бы», — отметил спикер парламента.

Помимо этого, он вспомнил и погибших на майдане крымских правоохранителей.

«22 февраля 2014 года республика прощалась с крымскими правоохранителями, до конца выполнившими свой служебный и гражданский долг на киевском майдане. Это два лейтенанта из полка спецназначения «Тигр» Дмитрий Власенко и Виталий Гончаров и сотрудник крымского «Беркута» Андрей Федюкин. С этого прощания началось крымское сопротивление преступной клике, захватившей власть в Киеве. И мы победили. Это победа и этих ребят, отдавших за нас свои жизни. Их имена крымчане будут помнить вечно».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине хотят признать на государственном уровне 26 февраля официальным днём сопротивления «российской оккупации Крыма».

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова ранее объяснила выбор даты тем, что именно в этот день в 2014 году сторонники «украинского» Крыма вышли на митинг в Симферополе.

«Этот день должен быть официально днем сопротивления оккупации Крыма Россией. Соответствующий документ от кабмина направлен в администрацию президента, и в настоящее время рассматривается вопрос подписания соответствующего указа», — цитирует издание «Укринформ» чиновницу.

Также напомним, что в 2015 году президент РФ Владимир Путин своим указом учредил День сил специальных операций, который ежегодно отмечают в стране 27 февраля — в день, когда в 2014 году в ситуацию на крымском полуострове вмешались «Вежливые люди».