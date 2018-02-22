Вильнюс, 22 февраля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 3 апреля встретится в Белом доме с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, сообщили литовскому агентству BNS в канцелярии президента Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с лидером США собирается обсудить вопросы безопасности и повестку дня предстоящего в июле саммита НАТО, сказал BNS ее советник Нериюс Аляксеюнас.

«Главной темой будет безопасность, это прекрасный повод обсудить предстоящий саммит НАТО», — сказал дипломат.

По его словам, для Литвы важны присутствие батальонов НАТО и сил США в регионе, укрепление противовоздушной обороны.

Как сказал Аляксеюнас, на встрече также намечается обсудить экономические отношения, включая импорт сжиженного природного газа из США в Литву.

Аляксеюнас обратил внимание на то, что США проявили исключительное внимание к визиту, присвоив ему высокий дипломатический статус — на дипломатическом языке он называется не рабочим визитом, а саммитом США и стран Прибалтики.