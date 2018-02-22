Москва, 22 февраля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. На федеральных трассах в Центральном ФО и Приволжском ФО будет усилено патрулирование участков автодорог в случае необходимости прийти на помощь автомобилистам, сообщили в Росавтодоре.

freegr Зима. Дорога

Усиление патрулирования связано с тем, что с 23 по 28 февраля в Центральной части России ожидаются сильные морозы, столбик термометра может опуститься до — 35 градусов.

Так, в круглосуточном патрулировании на территории Центральной России будет задействовано более 400 единиц техники.

Также Росавтодор организовал оперативное оповещение водителей о состоянии федеральных трасс (снежные заносы, гололёд и т.д.).

Автомобилистов будут информировать о дорожной ситуации в морозы по 15-му каналу УКВ-диапазона, так называемый канал «дальнобойщиков», а также через популярные радиостанции.

В ведомстве рекомендуют перед выездом на дальнее расстояние проверить исправность работы автомобиля, удостовериться в наличии бензина и взять в запас питания и теплые вещи.

При возникновении нештатной можно обратиться в ситуационный центр Росавтодора по телефонам: 8 (495) 870-97-55 , 8 (495) 870-97-87 , 8 (495) 870-97-99 .

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Как сообщало ИА REGNUM, в некоторые регионах России 23−28 февраля ожидается существенное понижение температуры воздуха. Аномально холодная погода установится в Центральном ФО.

Среднесуточная температура воздуха будет на 7−12 градусов ниже климатической нормы, местами температура на 15−18 градусов ниже нормы.

Ночью температура воздуха в ЦФО будет понижаться до — 22, — 28 градусов, на севере округа возможно местами до — 30, — 35.

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