Берлин, 22 февраля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация по борьбе с коррупцией Transparency International опубликовала ежегодный рейтинг прозрачности стран. В докладе, представленном 21 февраля, государства ранжированы согласно индексу восприятия коррупции.

kalhh Коррупция

При ранжировании используется шкала от 0 до 100, где значение 0 означает высочайшую степень коррумпированности, 100 — отсутствие коррупции в стране. Этот доклад подводит итоги 2017 года для 180 государств.

Лидерами рейтинга стали Новая Зеландия и Дания, набрав 89 и 88 пунктов соответственно. На первых позициях преобладают страны Западной Европы со средним показателем 66 пунктов.

США расположены на 16-м месте с индексом 75. Среди стран Латинской Америки наиболее благоприятными, согласно данным организации, в 2017-м стали Уругвай (70 баллов) и Чили (69).

Китаю досталось 77-е место с показателем 41 пункт. Россия занимает 135-е место с индексом 29.

Аутсайдерами рейтинга исследователи посчитали Афганистан (15 пунктов), Сирию (14), Южный Судан (12) и Сомали (9).

Директор организации Делия Феррейра отметила, что в «наиболее коррумпированных государствах пространство для прессы и свободы выражения абсолютно сжато, как и пространство для доступа к информации».

Ежегодный рейтинг «Индекс восприятия коррупции» представляет собой «сочетание обследований и оценок коррупции, собранных различными представительными учреждениями», говорится на сайте организации.