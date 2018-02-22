Москва, 22 февраля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Центробанк РФ утвердил план мероприятий по предупреждению банкротства АО Банк «Советский» (г.Санкт-Петербург), сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Согласно приказу, теперь санацией банка «Советский» будет заниматься ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

На фонд возложены функции временной администрации по управлению банка «Советский».

В первую очередь задача временной администрации — проведение анализа финансового положения кредитного учреждения.

Предстоит определить перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства банка «Советский».

При этом отмечается, что при реализации плана ЦБ РФ по санации бесперебойная деятельность банка по обслуживанию клиентов будет обеспечена.

Как сообщало ИА REGNUM, с помощью нового механизма, запущенного полгода назад, санируются уже банки «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

Новый механизм оздоровления банков осуществляется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный Центробанку.

Санатором выступает сам Банк России, который становится новым собственником санируемого банка.

Ранее используемая схема санации — через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — была кредитной.

Напомним, временная администрация введена в ЗАО «Банк Советский» (город Санкт-Петербург) с 23 октября 2015 года. Обоснование — наличие признаков неустойчивости финансового положения банка.

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