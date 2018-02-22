Вашингтон, 22 февраля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Виновных в атаках на мирных жителей Сирии в Восточной Гуте определила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В распространенном ей 21 февраля заявлении говорится о том, что к нападению причастны Россия и Сирия.

Иван Шилов ИА REGNUM Мировой жандарм

«Соединенные Штаты решительно осуждают недавние нападения России и режима (президента Сирии Башара) Асада на сирийцев в Восточной Гуте», — сообщила представитель США.

Она также призвала руководство обеих стран выполнять обязательства в отношении зон деэскалации.

Ранее Сандерс сообщала, что президент США Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении к России, чем его предшественник Барак Обама, и намерен публично доказывать свою решимость противостоять Москве.

Напомним, пригород Дамаска, оазис Восточная Гута является одной из четырех зон деэскалации конфликта в Сирии. Однако террористы, действующие там, постоянно нарушают договоренности о перемирии. В связи с указанным обстоятельством сирийские войска вынуждены отвечать огнем.

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Последние удары 19 и 20 февраля вызвали истерику в западных СМИ и жесткую критику на уровне официальных лиц, по словам которых в Восточной Гуте могли погибнуть мирные люди и дети. Так ли это остается неизвестным, однако информационное пространство наполняется фейковыми сообщениями и фотографиями, авторство которых, предположительно, пренадлежит «Белым каскам» — активистам самопровозглашенной группы гражданской обороны в Сирии.

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