Москва, 22 февраля, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Сегодня, 22 февраля, президент России Владимир Путин примет участие в торжественном вечере, посвящённом Дню защитника Отечества, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

Вечер пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце. На торжественном вечере президент встретится с главами делегаций из разных стран.

В частности, на мероприятии будут присутствовать представители Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.

Также глав государства поздравит военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Вооружённых сил РФ с Днём защитника Отечества.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России День защитника Отечества отмечают с 23 февраля 1922 года. До 1946 года он назывался Днем Красной Армии и Военно-Морского Флота.

До 1993 года — Днем Советской Армии и Военно-морского флота.

С 2002 года по решению Государственной думы РФ День защитника Отечества стал считаться официальным выходным днем.

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