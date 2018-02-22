Москва, 22 февраля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Корпорация BP 21 февраля выпустила ежегодное исследование по рынку нефти, в котором говорится о том, что примерно к 2040 году мировой спрос на нефть достигнет своего пика и впоследствии начнется его падение. Прогноз BP воодушевил нефтяных «медведей», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Но вплоть до 2035 года мировой спрос на нефть, по прогнозам ВР, будет расти умеренными темпами и увеличится к 2035 году по сравнению с 2015 годом на 16% до 110,3 млн баррелей в сутки. Причиной снижения спроса станет растущая потребность мира в иных формах топлива, кроме нефти.

Данное исследование ВР, которое является одним из наиболее авторитетных в мире долгосрочных прогнозов развития нефтяного рынка, способно, скорее, вселить «медвежьи» настроения в биржевых игроков, чем «бычьи», что и произошло.

Рынок также напряженно ожидает завтрашней публикации отчета минэнерго США о коммерческих запасах нефти за неделю. Рынок предполагает, что за неделю запасы черного золота в США выросли на 1,33 млн баррелей (неделей ранее рост коммерческих запасов составлял 1,84 млн баррелей).

Цена нефти Brent в ближайшие дни останется в коридоре в $63−65 за баррель, однако, если данные о росте коммерческих запасов окажутся более оптимистичными, чем ожидает рынок, возможно, что нефть может переместиться в более высокий коридор в диапазоне $64-$66 за баррель.

Напомним, 21 февраля нефть марки Brent на бирже ICE по состоянию на 18.00 мск немного подорожала — всего на 0,015%, до $64,87 за баррель. Между тем, цена барреля нефти WTI в Нью-Йорке подешевела на 0,3%, до $61,33 за баррель.

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