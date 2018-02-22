Нижний Новгород, 22 февраля, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Новый оклад главы Нижнего Новгорода составит 56 174 рублей, что на 88% выше уровня средней зарплаты в регионе и на 9,7 тыс. рублей больше, чем в среднем получали в 2017 году городские врачи с высшим образованием. А также на 3,65 тыс. рублей больше, чем была средняя зарплата педагогов высших учебных заведений города по итогам прошлого года. Кроме оклада, зарплата главы города складывается из надбавок за классный чин, премии, дополнительных выплат, потому реальная зарплата градоначальника фактически выше. Депутаты городской думы установили новые оклады по ряду муниципальных служащих на сессии 21 февраля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рост зарплат

В частности, утверждён новый оклад председателю городской думы: он будет таким же, как и у главы города. Избранный 21 февраля 2018 года на пост главы представительного органа бывший замглавы города Дмитрий Барыкин будет работать бесплатно, так как планирует совмещать должность с работой на заводе «Красный Якорь», где является гендиректором.

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Заместители председателя, работающие на постоянной основе, теперь имеют оклад в размере 44 783 рублей, председатели комиссий и председатель Контроль-счётной палаты — 29 647 рублей, а депутаты, для которых работа в думе является основной, — 25 590 рублей.

Кроме окладов у муниципальных служащих предполагаются дополнительные выплаты, в том числе и различные надбавки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года (итоги 2017 года пока не подводились), декларированный годовой доход главы города составил более 1,997 млн рублей, что в месяц в среднем равно 166 436 рублям. В декларации не уточняется, идёт ли речь только о заработной плате или глава получал доходы еще от какой-либо разрешённой законом деятельности.

Разрыв между зарплатами муниципальных служащих и бюджетников из майских указов по итогам 2018 года может быть сокращён.

Напомним, постановлением главы города от 8 февраля 2018 года были увеличены зарплаты работникам муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений. Педагогам в детсадах оплату труда увеличили на 2,5%, учителям в школах на 5%, в учреждений дополнительного образования — на 10,3%, работникам муниципальных учреждений культуры — на 16,7%, врачам муниципальных учреждений — на 16,7%, среднему медперсоналу — на 16,7%, младшему медперсоналу и соцработникам — на 31,3%. А тем работникам муниципальных учреждений, кто был не указан в этом перечне, зарплату подняли с 1 января 2018 года на 4%.

Пока же, по итогам 2017 года, средние зарплаты врачей и педагогов не дотягивали до уровня средней по региону.

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