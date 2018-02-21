Баку, 22 февраля, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Чешские грузовики Tatra уже с мая текущего года начнут производить в Азербайджане. Об этом, как сообщает Trend, заявил журналистам посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька. На церемонию запуска производства грузовиков в Азербайджане приедет министр промышленности Чехии Гинер.

Как сказал посол, в мае состоится визит чешского министра промышленности Томаша Гинера в Азербайджан с целью участия в официальном запуске процесса сборки грузовиков.

Ранее чешский дипломат заявлял, что производимые в Азербайджане грузовики Tatra предназначаются для экспорта.

В марте 2017 года сообщалось, что, согласно меморандуму, подписанному между чешской компанией TATRA TRUCKS и японской Zenon Limited Liability, в Котайкской области Армении будет основан автозавод по производству грузовиков Tatra. Об этом тогда заявил директор Арташатского ФГГ ЗАО «Газпром Армения» Андраник Арутюнян.

Он отметил, что работы по открытию завода уже стартовали. По словам Арутюняна, строительство завода является результатом достигнутых соглашений по инвестициям между премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и проживающими в РФ армянскими бизнесменами.