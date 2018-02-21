Приштина, Сербия, 22 февраля, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Власти односторонне отделившегося от Сербии края Косово намерены добиваться пересмотра уже заключённого с Белградом при посредничестве Брюсселя соглашения о Сообществе сербских муниципалитетов Косово. Об этом заявил руководитель делегации Приштины на переговорах с Белградом Авни Арифи в интервью косовскому изданию Zëri.

Bože pravde Сербия и Косово

По его словам, албанское руководство края считает, что Сообщество сербских муниципалитетов должно быть сформировано на основании решения Конституционного суда Косово, и исходя из этого, Белграду и Приштине необходимо выработать новый проект соглашения.

Данный вопрос наряду с прочими косовская делегация намерена поднять в рамках запланированного на 26 февраля нового раунда переговоров с сербской стороной в Брюсселе, сообщил Арифи.

Напомним, соглашение о создании в Косово сообщества муниципалитетов с сербским большинством населения было заключено между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза ещё в августе 2015 года, однако по сей день властям Сербии не удаётся добиться выполнения этих договорённостей.

Косовские власти считают, что сообщество должно иметь статус своего рода неправительственной организации, которая будет способствовать сотрудничеству между муниципалитетами с сербским большинством в сферах экономического развития, образования, здравоохранения, сельского и городского планирования. В свою очередь, Белград настаивает, что оно должно иметь широкую автономию и быть политическим органом, уполномоченным принимать решения в указанных сферах (как и предусмотрено заключённым соглашением).

Как передавало ИА REGNUM, первые с 2016 года переговоры между Белградом и Приштиной под эгидой Брюсселя должны были состояться ещё в середине января, однако в день начала консультаций в Косовской Митровице произошло убийство влиятельного сербского политика, лидера гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича. На фоне этих новостей сербская делегация отказалась от переговоров и в тот же день покинула Брюссель.

На предстоящих 26 февраля консультациях сербская сторона намерена поднять вопрос о расследовании убийства Ивановича и «потребовать ответов» от представителей Приштины. Тему скорейшей реализации соглашения о сербских муниципалитетах в Косово, как заявлял директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, Белград также считает одной из важнейших на запланированных переговорах.