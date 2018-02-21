София, 21 февраля, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Болгария и Сербия намерены заключить меморандум о сотрудничестве в развитии инфраструктуры на Дунае в контексте планов по строительству газопровода-интерконнектора, которые должен объединить газораспределительные сети двух стран, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства Болгарии.

Газопровод

Как ожидается, в меморандуме будут обозначены планы Софии и Белграда по строительству на Дунае сооружений, предназначенных для хранения, перегрузки и транспортировки сжиженного природного газа между двумя странами.

Возможные сроки реализации этих планов на данный момент не называются.

Напомним, меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода-интерконнектора в конце января 2018 года заключили министерства энергетики Болгарии и Сербии.

Согласно проекту, общая протяжённость газопровода составит 105 километров. Стоимость сербского участка газопровода оценивается приблизительно в 80 млн евро, болгарского участка — в 45 млн евро. Средства на строительство своей части газопровода София уже получила от Европейского союза. Переговоры Белграда с Еврокомиссией о выделении средств, как сообщалось, подходят к завершению.

Приступить к строительству газопровода планируется уже в текущем году, а запуск его в эксплуатацию намечен на 2020 год.