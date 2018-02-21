Небензя: Россия требует созыва Совбеза ООН по ситуации в Восточной Гуте
Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Российская Федерация потребовала провести срочное открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций для обсуждения ситуации в анклаве террористов к востоку от Дамаска — Восточной Гуте. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Мы просим председательство собрать завтра открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте», — сказал Небензя.
Он подчеркнул, что все заитересованные стороны должны представить свое видение и понимание ситуации в Восточной Гуте и предложить выход из неё.
Напомним, ранее государственный департамент США выразил «обеспокоенность насилием» в Восточной Гуте. При этом утверждается, что спецоперация сирийской правительственной армии в Восточной Гуте якобы привела к гибели более 100 мирных жителей. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что в небе над Восточной Гутой якобы были замечены боевые самолеты ВКС России.
Стоит отметить, что Восточная Гута — это территория к востоку от Дамаска, где уже несколько лет находятся различные террористические группировки. Они регулярно проводят обстрелы Дамаска, и в частности российского посольства.
Ряд экспертов утверждает, что США готовят новую информационную атаку на Россию и сирийское законное правительство и для этого будет использован анклав террористов в Восточной Гуте. Предполагается, что это будет что-то типа очередной провокации с химическим оружием, когда террористы инсценируют применение химоружия правительственными войсками.
При этом давно известно, что у сирийской армии нет химического оружия и она его никогда не применяла.