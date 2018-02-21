Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Российская Федерация потребовала провести срочное открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций для обсуждения ситуации в анклаве террористов к востоку от Дамаска — Восточной Гуте. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

«Мы просим председательство собрать завтра открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что все заитересованные стороны должны представить свое видение и понимание ситуации в Восточной Гуте и предложить выход из неё.

Напомним, ранее государственный департамент США выразил «обеспокоенность насилием» в Восточной Гуте. При этом утверждается, что спецоперация сирийской правительственной армии в Восточной Гуте якобы привела к гибели более 100 мирных жителей. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что в небе над Восточной Гутой якобы были замечены боевые самолеты ВКС России.

Стоит отметить, что Восточная Гута — это территория к востоку от Дамаска, где уже несколько лет находятся различные террористические группировки. Они регулярно проводят обстрелы Дамаска, и в частности российского посольства.

Ряд экспертов утверждает, что США готовят новую информационную атаку на Россию и сирийское законное правительство и для этого будет использован анклав террористов в Восточной Гуте. Предполагается, что это будет что-то типа очередной провокации с химическим оружием, когда террористы инсценируют применение химоружия правительственными войсками.

При этом давно известно, что у сирийской армии нет химического оружия и она его никогда не применяла.