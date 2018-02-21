Вашингтон, 21 февраля, 2018, 21:32 — ИА Регнум. В конгрессе США зарегистрирован текст резолюции по Молдавии. Как передает ИА REGNUM, документ внесен двумя конгрессменами, Давидом Прайсом и Питом Олсоном, которые являются членами «группы дружбы США — Молдавия» и недавно встречались с лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком.

Конгресс США

В документе Россия обвиняется в создании и поддержке «сепаратистского режима в Приднестровье» и выдаче жителям ПМР российских паспортов. Авторы проекта призывают Россию вывести свои войска и вооружения с территории Приднестровья и «перестать поддерживать сепаратистские движения на территории Молдавии».

Конгрессмены также поддерживают «территориальную целостность» Молдавии и ее «усилия по борьбе с дезинформацией». Речь, судя по всему о законодательном запрете российских новостей в Молдавии. Интересно, что ранее посол США в Молдавии Джеймс Петтит назвал закон о запрете российских новостей нарушением свободы СМИ. Такую же позицию ранее озвучили и в ОБСЕ.

Авторы резолюции также призвали власти Молдавии проводить реформы, бороться с коррупцией и обеспечить проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов.

В правящей Демпартии Молдавии документом остались довольны. «Американские друзья Молдавии рядом с нашей страной в ее усилиях по укреплению демократии, экономическому развитию, продолжению реформ, укреплению энергетической безопасности и защите информационного пространства», — заявили в партии.