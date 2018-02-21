Москва, 21 февраля, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Российский кёрлингист Александр Крушельницкий признал формальное нарушение антидопинговых правил в ходе XXIII зимних Олимпийских игр, на которых он вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте — первую в истории российского кёрлинга олимпийскую медаль. Заявление Крушельницкого привел сегодня, 21 февраля, глава делегации команды «олимпийских атлетов из России» Станислав Поздняков.

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Крушельницкий подчеркнул, что никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Но формальное нарушение действующих антидопинговых правил он признает, так как две положительные допинг-пробы на мельдоний имеют место.

«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил», — сказал Крушельницкий.

Спортсмен подчеркнул, что положительные пробы были взяты в ходе Олимпийских игр и он готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков.

Взвесив все за и против, Крушельницкий решил отказаться от проведения слушай Спортивного арбитражного суда по его делу, так как в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в двух-допинг пробах Крушельницкого было обнаружено запрещенное вещество мельдоний в большой концентрации. Спортсмен категорически отвергает обвинения в том, что он использовал мельдоний, и считает, что препарат был ему кем-то подмешан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.