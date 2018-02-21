Москва, 21 февраля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Четверо обвиняемых в хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный приговорены к лишению свободы на срок от 4,5 до 8 лет, сообщает 21 февраля пресс-служба Симоновского суда Москвы.

Kremlin.ru Строительство космодрома Восточный

Руководители и сотрудники Волго-Вятской строительной компании признаны виновными в хищении денежных средств. Глава компании Сергей Дегтярев приговорен к восьми годам колонии и к уплате штрафа в размере в 1,5 млн рублей.

Бывший гендиректор Волго-Вятской строительной компании Евгения Дегтярева получила 4,5 года колонии и штраф в один млн рублей. Менеджеры компании Александр Базанков и Марат Матуев приговорены к семи и пяти с половиной годам лишения свободы соответственно и к штрафам в один млн рублей каждый.

Государственный обвинитель просил назначить Дегтяреву и Дегтяревой сроки лишения свободы 10 лет и 8 лет соответственно, а Базанкова и Матуева приговорить к семи годам колонии каждого.

На сегодняшний день по уголовным делам, возбужденным после проверок хода строительства космодрома Восточный, осуждено 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, при строительстве космодрома Восточный в Амурской области были выявлены огромные растраты и хищения.