Киев, 22 февраля, 2018, 00:24 — ИА Регнум. Каковы главные проблемы нынешних властных политиков на Украине? Обеспечить высокий жизненный уровень граждан, обуздать криминалитет, прекратить гражданскую войну? Как оказалось, нет: все эти вопросы меркнут перед желанием достичь состояния перманентной майданизации. Чем это грозит самим украинцам, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Фокусы Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности перед почти пустым залом, вместе с его гримасничаньем с флагом на трибуне, потребовали срочной маскировки украинскими СМИ. Вопрос о патриотизме был поднят политиками многострадальной страны, желающими, чтобы продолжалось бедственное положение Украины. Война с Россией нужна как воздух, ведь именно она позволяет до бесконечности грабить собственное население, плевать на закон и использовать бандитские методы подавления инакомыслящих.

Поэтому предложение заместителя председателя Верховной рады Оксаны Сыроед о том, что «детей с рождения нужно учить тому, что Россия — враг», имеет в этой логике определенный вес. Когда место врага в сознании прочно будет занято Россией, то враги, засевшие в правительстве, занятые уничтожением и украинцев, и Украины, потеряются на этом фоне.

Читайте подробности: Майдан расскажет младенцам о войне с Россией

Обратите также внимание на другие статьи Сергея Гуркина о политическом кризисе на Украине.