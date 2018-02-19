Майдан расскажет младенцам о войне с Россией

Сергей Гуркин, , 11:04 — REGNUM

Пока Петр Порошенко выступал на Мюнхенской конференции перед пустым залом, а представители России и США в кулуарах обсуждали (без участия Украины) перспективы ввода миротворцев в Донбасс, киевские «патриоты» вымещали свое раздражение от всех этих неприятных новостей двумя привычными им способами. Во-первых, они били окна в мирном заведении (офисе Россотрудничества), пугая детей, которые там репетировали «Ревизора». Во-вторых, «патриоты» выступали с новыми русофобскими инициативами.

Как известно, Петр Порошенко очень любит «окончательно прощаться с Российской империей». По разным оценкам, он уже прощался с ней от нескольких десятков до двух сотен раз. В минувшие выходные в эфире «патриотических» каналов, заглушая мюнхенский синдром, журналисты спрашивали украинских политиков, что же нужно сделать, чтобы действительно «попрощаться» с Россией.

Самый интересный ответ дала заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроед. Ей кажется, что детей «с рождения нужно учить тому, что Россия враг». Иначе, мол, дети могут дорасти до момента получения повестки из военкомата, пребывая в прискорбном неведении о том, что у них есть враг. И от таких новостей в момент получения повестки они «будут переживать ломки сознания».

Понятно, что Украина не ведет никакой войны с Россией, она ведет войну с собственными согражданами, и ведет она эту войну не столько даже для того, чтобы запретить согражданам говорить на родном языке, сколько для того, чтобы иметь под рукой готового врага, легко выигрывать выборы и бесконтрольно тратить деньги. Если у Украины и есть враг, то этот враг находится у нее внутри: это ее собственный олигархиат плюс обслуживающая олигархиат группа политиков с пониженной социальной ответственностью.

Обратите внимание, что Оксана Сыроед говорит о необходимости «учить с рождения» тех, кто потом будет получать повестки. Означает ли это, что она собирается «воевать с Россией» еще восемнадцать лет? Вообще все планы и фантазии майданной власти имеют очень долгосрочный характер, на много десятилетий. Это полностью согласовывается как с их собственными надеждами по бесконечному извлечению прибыли из завоеванной страны, так и с планами западных кредиторов по возврату майданных долгов. Кто же будет платить по счетам, как не те, кто вырастет с мыслью, что все это ради бесконечной войны с коварным врагом?

Отсюда — следующая задача, на которую Оксана Сыроед своим тезисом о необходимости бесед о враге с грудными младенцами как раз и намекает. Эта задача состоит в максимальной дебилизации украинского общества. Чем менее образованными будут граждане страны и чем меньше у них будет самоуважения, тем проще майдану будет сохранять власть в завоеванной стране. Примитивизация собственной культуры (сведение ее к вышиванкам) и акцент на «противостоянии врагу» — это две хорошо дополняющие друг друга стороны медали.

Добавьте к этому успешное разрушение собственной экономики и рынка труда, в результате которого основная рабочая перспектива среднего гражданина Украины все быстрее смещается к работе типа «мытье туалетов в Польше». Уважающий себя образованный человек не сможет считать серьезным достоинством возможность безвизового мытья туалетов. Положительно оценить такую перспективу может только человек, уверенный в заведомой второсортности собственной страны и собственной культуры.

Еще одна задача состоит в том, чтобы банализировать ту ложь, на которой держится майданная олигархическая власть. Тезис о войне с врагом должен стать привычным. Сейчас патриотов в балаклавах нужно, во-первых, подкупать, а во-вторых, долго доводить до буйного состояния, чтобы они выполняли поставленные перед ними задачи. Эти задачи будет гораздо проще решить, если тезис «бей врага» будет для граждан страны привычным, прохладным, обыденным.

Конечно, у нас есть немало оснований смеяться над планами Оксаны Сыроед по антимоскальскому воспитанию грудничков и немало оснований полагать, что майданная власть на Украине (и сама Украина) закончится гораздо раньше, чем эти груднички дорастут до получения повесток в армию. Другие действия самой же майданной власти — торопливое расхищение страны, культивируемая безнаказанность «патриотов», внутримайданные усобицы, паралич закона и т.п. — могут прекратить существование майданной власти Украины вместе с самой Украиной гораздо раньше.

Но даже если случится именно так, нам следовало бы обращать внимание на то, как и о чем они говорят с детьми, имевшими несчастье родиться на территории майданной Украины. Если не запомнить, чем именно отравляли их сознание, потом будет неясно, чем именно их следует лечить.