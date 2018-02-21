Курск, 21 февраля, 2018, 18:07 — ИА Регнум. В расписании аэропорта «Курск» снова произошли изменения, вызванные решением руководства авиакомпании «Саратовские авиалинии». Как сообщило ИА KurskCity, с 20 февраля отменены рейсы из Курска в Москву и Санкт-Петербург.

Перелеты по рейсам 6W-731 «Москва — Курск», 6W-732 «Курск — Москва», 6W-518 «Санкт-Петербург — Курск» и 6W-517 «Курск — Санкт-Петербург» приостановлены с 20 февраля по 24 марта.

По данным курских СМИ, именно эти два направления являются самыми востребованными у курян. Возможно, маршрут «Курск — Москва — Курск» вернется в расписание благодаря компании «РусЛайн», которая должна возобновить полеты по этому направлению с 25 февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», который следовал по маршруту «Москва — Орск», разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту был 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли при крушении.

На время расследования компания приостановила полеты принадлежащих ей Ан-148. В числе прочих было отменено несколько рейсов из Москву в Курск и обратно. Пассажирам посоветовали воспользоваться железнодорожным транспортом.