Санкт-Петербург, 21 февраля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Фигурантами уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по проектированию новой сцены Академического Малого Драматического театра — Театра Европы «являются представители коммерческих компаний, привлеченных к проектным работам на договорной основе». Об этом ИА REGNUM сообщили вечером 21 февраля в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Mdt-dodin.ru Зал МДТ

Необходимость подчеркнуть этот факт, как предполагает агентство, возникла в силу того, что в некоторых материалах СМИ о следственных действиях по уголовному делу к этой скандальной истории неправомерно «привязывался» собственно прославленный театр Льва Додина, не имеющий к вскрытой преступной схеме никакого отношения. Более того, театр сам заинтересован в скорейшем завершении стройки, затормозившейся из-за действий мошенников.

Напомним, следственной службой УФСБ России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество») по факту хищения не менее чем 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены МДТ на Звенигородской улице Петербурга.

«В настоящее время ряд фигурантов дела задержан, с ними проводятся следственные действия, по результатам которых будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», — отметили в УФСБ.

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В самом Театре Европы сегодня также подчеркнули, что «задержания, аресты и обыски в Театре не производились».

В театре Льва Додина напомнили, что заказчиком строительства новой сцены для МДТ является ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры РФ.

«Дирекция осуществляла прием и оплату выполненных работ. Каких-либо договорных отношений по проектированию здания новой сцены у Театра ни с Дирекцией, ни с иными лицами, участвующими в реализации данного проекта, нет. Финансирование работ по данному проекту Театр не производил», — подчеркивается в заявлении пресс-службы Малого Драматического театра — Театра Европы.

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Ранее в Северо-Западной дирекции, которая является заказчиком стройки, ИА REGNUM сообщили, что оказывают правоохранительным органам «содействие в расследовании обстоятельства, где обманным путем недобросовестные подрядные организации пытались нажиться на бюджетном финансировании».

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Расследование в отношении подрядчиков по строительству нового здания Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге было начато по инициативе Министерства культуры. Об этом 21 февраля заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. Он уверен, что сам театр удалось «вывести из-под удара».