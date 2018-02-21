Воронеж, 21 февраля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с аномальными морозами объявлено в нескольких регионах Центрального федерального округа на 23−27 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Мороз

Так, в Воронежской области с 23 по 27 февраля синоптики обещают температуру на семь градусов ниже климатической нормы, сообщает Главное управление МЧС.

По информации Воронежского гидрометеоцентра, в ночь с 21 на 22 февраля температура опустится до — 16 градусов, днем будет чуть теплее — девять градусов мороза. В ночь на 23 февраля похолодает до — 19. Низкие температуры сохранятся в течение нескольких дней.

В соседней Орловской области МЧС предупреждает о понижении температуры, местами до — 28 градусов, при восточном ветре. Днем тоже будет морозно — до минус 14 градусов. В администрации областного центра заверили, что в квартирах жителей будет обеспечена комфортная температура. Аварийные службы готовы и к ликвидации аварий в максимально короткие сроки.

В Ивановской области с 22 по 28 февраля, по данным ГУ МЧС, среднесуточная температура составит — 27 градусов по шкале Цельсия.

В Смоленской области существенное похолодание ожидается с 22 февраля — столбик термометра опустится до — 25 градусов по шкале Цельсия.

Жителям Тверской области спасатели советуют приготовиться к 30-градусным морозам: по прогнозу, с 22 по 25 февраля температура воздуха опустится до −20…−27 градусов, с 26 по 28 февраля — до 33 градусов мороза.

В Ярославской области пик морозов также придётся на 26−28 февраля, по прогнозу синоптиков температура воздуха в эти дни может понизиться до — 35 градусов.

МЧС просит жителей не выезжать на личном транспорте без особой надобности, теплее одеваться. Спасатели предупреждают и о повышении вероятности возникновения пожаров и аварий, связанных с нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения, нарушений в работе транспорта.