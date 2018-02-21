Ташкент, 21 февраля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. В Узбекистане до 1 сентября 2018 года должен появиться законопроект о правовом регулировании криптовалют, сообщает 21 февраля «Народное слово» со ссылкой на указ президента республики Шавката Мирзиёева,

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Глава государства также одобрил создание центра компетенции по технологиям блокчейна, который должен начать свою работу с 1 июня 2018 года.

Президент Узбекистана поручил также разработать до 1 июня 2018 года комплекс мер внедрению бесконтактных платежных систем, в том числе PayPal, Alipay, Visa и Mastercard.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций».

Документ направлен на развитие телекоммуникационной инфраструктуры и расширение электронных государственных услуг населению.