Москва, 21 февраля, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Из-за ожидаемых в Москве в ночь на 22 и на 23 февраля аномальных морозов синоптики объявили в столичном регионе «оранжевый» уровень опасности, сообщает 21 февраля Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасская башня

«В ночь на четверг и пятницу температура воздуха в Москве будет опускаться до 20—22 °С мороза, днём около — 10 °C. В ночь на субботу морозы окрепнут до 20—22 °С, днём — 12—14 °С», — говорится в сообщении.

В соответствии с представленной картой на сайте Гидрометцентра, в ближайшие дни похолодание ниже температурной нормы ожидается во многих регионах Центральной части России. Ожидается, что морозная погода задержится до конца текущей недели.

Днем 22 февраля в Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной резкого похолодания в центральной части России является арктическое вторжение.

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