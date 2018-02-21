Москва, 21 февраля, 2018, 14:40 — ИА Регнум. В России в магазинах продается алкоголь, именуемый «коньяком», но произведённый не на основе винограда. Количество такого алкоголя в розничной продаже достигает 60% от всего объёма коньяков. Таковы данные проверки, проведенной Роскачеством.

Narod.ru Коньяк

По словам главы Роскачества Максима Протасова, сейчас коньяк, продающийся в российских магазинах не весь соответствует ГОСТу.

Однако его присутствие на полках магазинов не противоречит действующему законодательству, так как в правовых документах не закреплён точный метод определения состава коньяка.

Протасов пояснил, что по ГОСТУ установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трёх лет.

Между тем, в российских магазинах продается алкоголь, именуемый «коньяком», на основе спирта из пшеницы или картофеля.

«То есть фактически производитель может писать на этикетке что угодно, и доказать, что это нарушение законодательства никто не сможет», — уточнил Протасов.

В настоящее время в России нет методики, которая могла бы наиболее точно определять фальсификат и юридически это доказывать.

В связи с этим специалисты Роскачества разрабатывают уточнённую методику определения качества коньяка, чтобы исключить из продажи фальсифицированную продукцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года Роскачество начало всероссийское исследование качества коньяка. Проверка прошла по поручению заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина, который курирует алкогольную отрасль.

Для участия в исследовании экспертами был закуплен коньяк около 50 торговых марок, произведенных в России, Франции, Грузии, Республике Молдова, а также Республике Армения,

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