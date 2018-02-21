Чебоксары, 21 февраля, 2018, 14:39 — ИА Регнум. УФАС Чувашии выясняет причину «значительного снижения» закупочных цен на молоко, изучая «всю цепочку» сбыта на молочном рынке. Об этом ИА REGNUM сказал глава антимонопольной службы республики Вячеслав Борисов, комментируя обвал закупочных цен на сырое молоко.

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Проверка проводится на основании обращения главного федерального инспектора по Чувашии.

«Мы начали устанавливать районы и хозяйствующие субъекты, которые значительно снизили цены на сырое молоко. Направили соответствующий запрос в минсельхоз Чувашской Республики и получили первые материалы по хозсубъектам и районам», — сказал Вячеслав Борисов.

По его словам, в настоящее время проводится работа «с хозсубъектами по выяснению причин значительного снижения цен на молоко»:

«Будем разбираться по всей цепочке. Выясняем, произошло это в силу объективных причин, то есть снижения закупочных цен со стороны молокоперерабатывающих предприятий, или они самостоятельно приняли такое решение, или в результате картельного сговора».

Отметим, что данная проблема была обсуждена 20 февраля на совещании с участием премьера Чувашии Ивана Моторина. По официальным данным, средняя закупочная цена на сырое молоко от населения в республике сегодня составляет 14 рублей за 1 литр, что ниже уровня аналогичного периода 2017 года на 35%.

«В адрес минсельхоза Чувашии поступают многочисленные обращения от граждан, ведущих личные подсобные хозяйств, что складывающиеся цены делают не выгодным содержание коров в личном подворье, и это может привести к сокращению поголовья», — отмечают в министерстве.

Согласно представленным данным, в Чувашии в январе 2018 года в хозяйствах всех категорий произведено 30,4 тыс. тонн сырого молока, в хозяйствах населения — 18,3 тыс. тонн, или 60,2% всего произведенного в республике молока, в сельхозорганизациях — 10 тыс. тонн (32,9%). То есть для многих сельских жителей продажа излишков молока остаётся источником заработка. В январе 2018 года переработано 14,2 тыс. тонн, вывоз составил 17,4 тыс. тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России зимой вместо ожидаемого роста произошёл резкий спад цен на молоко-сырье как от организаций, так и от населения. Власти в качестве основных причин называют увеличение объемов импорта сухого молока и сливочного масла, рост производства молока и снижение потребления населением молока и молочной продукции. В частности, по данным чувашских властей, в 2017 году в регионе рост производство масла составил 32%, сухого молока — 42,2%. В минсельхозе республике полагают, что на рынке может быть ценовой сговор.

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Напомним, Чувашия занимает 22-е место среди регионов по доле производства молока в частных подворьях и 50-е место — в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Отметим, в январе 2018 года по сравнению с январём 2016 года почти во всех регионах Поволжья отмечается снижение среднесложившихся закупочных цен. Наибольший «откат» произошёл в Татарии — на 5,33 тыс. рублей за тонну (с 27,83 до 22,5 тыс. рублей при цене 23 тыс. рублей в середине 2017 года). На втором месте в антирейтинге — Чувашия, здесь падение составило 5,18 тыс. рублей (с 26,06 до 21,25 тыс. рублей).

22 февраля депутаты Госсовета Татарии приняли обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать и защитить отечественных производителей молока, приняв меры по стабилизации закупочных цен на потребительском рынке. В частности, депутаты просят провести государственные закупочные интервенции и усилить контроль за соблюдением тарифной квоты на сухое молоко.

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