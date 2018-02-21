Москва, 21 февраля, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В ответ на включение граждан РФ в так называемый список Мюллера, Москва может принять «зеркальные меры». Об этом заявил 21 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Россия планирует изучить ситуацию со списком своих граждан, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер включил (вместе с тремя российскими компаниями) в перечень лиц и организаций, обвиняемых в «сговоре против США».

«Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Вашингтон выдвинул официальные обвинения против 13 граждан России и трех российских компаний в попытках вмешаться в ход предвыборной президентской гонки 2016 года.

Напомним, о возможном введении санкций в отношении 13 граждан России, чьи фамилии были внесены в «список Мюллера» 21 февраля заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

Напомним, 16 февраля специальный прокурор Роберт Мюллер, заведующий расследованием предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в США, опубликовал обвинительное заключение в отношении 13-ти граждан России и 3 российских компаний.

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По законам США обнародование такого акта является публичным предъявлением официальных обвинений в отношении лиц, пока что не находящихся во власти американского правосудия.

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