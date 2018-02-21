Когда в Москву придет весеннее тепло: прогноз синоптиков
Москва, 21 февраля, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Тёплая погода в московском регионе ожидается не ранее 20-х чисел марта. Средняя температура в марте ожидается немного выше нормы. Об этом сегодня, 21 февраля, на пресс-конференции «Какие сюрпризы готовит погода на праздники и весну?» заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Весна может прийти в Московский регион только в третьей декаде марта. Температура воздуха будет выше нормы», — сказал он.
При этом Вильфанд отметил, что абсолютно точно предсказать погоду на такой срок пока невозможно.
Что касается, весеннего женского праздника 8 марта, то точно прогнозировать погоду на период дольше недели пока невозможно.
«Но есть основания ожидать, что температура в Москве 8 марта будет выше нуля по Фаренгейту», — обнадежил директор Гидрометцентра.
Он напомнил, что нулевая температура по Цельсию соответствует 32 градусам по Фаренгейту.
Стоит отметить, по словам Вильфанда, в середине марта синоптики смогут дать прогноз о погоде в летний период.
«Математические методы, позволяющие точно прогнозировать погоду на сроки более двух недель появятся примерно через 30 лет», — заявил глава Гидрометцентра.
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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Москве и Подмосковье началось арктическое вторжение, которое несет за собой аномальные морозы, ночью температура воздуха в столице опускалась до — 13 градусов.
В праздничные дни (23−26 февраля), по прогнозам синоптиков, температура воздуха в московском регионе может опуститься до — 25, — 27 градусов.
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