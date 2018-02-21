Санкт-Петербург, 21 февраля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Водитель внедорожника SsangYong Actyon въехал на своем автомобиле в подземный переход на станции метро «Московская» на Московском проспекте Санкт-Петербурга днем 21 февраля. Обстоятельства и мотивы действий водителя выясняются.

Https://vk.com/spb_today ЧП в подземном переходе в Петербурге (скриншот группы «ДТП и ЧП")

«Как такое вообще возможно трудно объяснить… Заехал в подземный переход на ст. м «Московская» и катается по нему», — написали возмущенные очевидцы в одной из городских групп в соцсети.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, за рулем внедорожника находился мужчина 1955 года рождения.

По предварительным данным, он решил проверить возможности своего автомобиля и съехал вниз по лестнице подземного перехода. Выбраться наверх он уже не смог.

В результате инцидента пострадавших нет. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование на предмет алкогольного или наркотического опьянения.

Проводится проверка, решается вопрос об ответственности водителя за грубое нарушение ПДД.

В 12:25 по указанию полиции выход метро «Московская-1» закрыли из-за этого инцидента. Вход и выход пассажиров осуществляется через выход «Московская-2». Сама станция метро «Московская» работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе метрополитена.