Биробиджан, 21 февраля, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В разгар зимы столица ЕАО Биробиджан оказалась на грани коммунального коллапса. Два дня назад вышел из строя котёл на Биробиджанской ТЭЦ, следом — сразу две крупные коммунальные аварии. Жители говорят, что все ЖКХ в столице региона старое и ветхое, а сам город вымирает, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)GDJ Тепло

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19 февраля вышел из строя котёл №6 на Биробиджанской ТЭЦ. Не успели коммунальщики устранить неполадки, как сразу в нескольких местах столицы ЕАО произошли прорывы теплотрасс. Только специалисты устранят один прорыв на магистральном водоводе, как «рвется» на другом участке.

Из-за аварии на теплосети без отопления и горячей воды остались сразу семь домов в областной столице.

Судя по реакции жителей в социальных сетях, биробиджанцев изрядно утомила чехарда с авариями в зимнее время:

«Потому, что всё — старьё! Трассы старые, водопровод старый! В выходные вместо уборки ерундой маялись. Ни постирать, ни помыться. С маленьким ребенком тяжело. Да еще зимой! Когда это кончится?!»

«Это закончится, когда перестанут воровать. А значит — никогда».

«Да сколько уже можно это терпеть? Когда полетят головы ответственных товарищей? Где были эти товарищи летом?! Когда нужно было систему готовить к зиме? Ну почему, почему что ни день — то какой-то коммунальный катаклизм?! Сами только деньги загребать умеют, все твердят — «платите, платите!» — а за что платить? Нам бы до весны дожить, погреться!».

«Это вам реальность от Левинталя. Лучше уже не будет, не мечтайте».

«Всё происходящее — очевидные признаки умирающего города. Этого давно следовало ожидать. Этим летом восстановят котлы за счет горожан. И тогда — готовьтесь: начнут рваться гнилые сети за счет увеличения мощности. Вот тогда будет «весело»!»

В 2018 году АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) планирует направить на ремонт Биробиджанской ТЭЦ 94 млн рублей. Это станет трехкратным увеличением затрат на ремонты оборудования — изначально планировалось направить на эти цели только 31,5 млн.

Суммы скромные, но большими компания не располагает.

«Даже в пределах установленных в тарифах расходов на ремонты компания не располагает необходимыми средствами. На сегодня совокупный долг населения, ТСЖ и УК Биробиджана превысил 390 млн рублей», — сообщили в пресс-службе компании.

Аварийная остановка котла нынешней зимой на Биробиджанской ТЭЦ — не первая. В конце января из строя вышел другой котел. Биробиджанцы мёрзли в своих квартирах и ругали власть:

«У нас уже даже журналисты устали писать про аварии на нашей ТЭЦ! Это уже невыносимо просто!»

«Наша ТЭЦ — как очень старый человек в агонии. Можно искусственно поддерживать жизнь, но надо ли? Может, пусть уже??? Один раз потерпим, зато новую построят».

«Ни один человек в ЕАО так не ждет весну, как директор ТЭЦ!»

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО давно плетется в хвосте всех мыслимых национальных рейтингов. 25% населения области живет за чертой бедности. За 10 месяцев 2014 года миграционная убыль населения составила 1449 человек. Смертность в ЕАО превышает рождаемость: 2004 умерших против 1777 родившихся.

За 11 месяцев 2017 года население ЕАО сократилось, по разным причинам, на 1676 человек.