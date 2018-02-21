Киев, 21 февраля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Киев принял закон о «реинтеграции» Донбасса. Документ «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины…» подписал 20 февраля президент страны Пётр Порошенко. Закон вступит в силу в день его опубликования в официальной прессе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

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Верховная рада приняла законопроект о «реинтеграции» Донбасса

В тексте документа Российская Федерация названа «страной-агрессором», а территории независимых народных республик Донбасса названы временно «оккупированными Россией территориями».

Документом предусматривается создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, закон даёт право президенту Украины использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета без согласия парламента. Предполагается, что этот пункт позволит узаконить применение армии в Донбассе без объявления войны.

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А вот о Минских соглашениях, которые Украина подписала ещё осенью 2014 года, но не выполняет, а постоянно нарушает, в законе «о реинтеграции» Донбасса не сказано ни слова. Все упоминания о Минских соглашениях из текста документа после внесения правок изъяты.

Как отметил сам Порошенко, закон существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых подразделений для обороны Украины. Вместе с тем он устанавливает правила защиты прав и свобод гражданского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Донбассе продолжается гражданская война, развязанная украинскими властями. Киев не признал независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, заявив, что их территории «оккупированы Россией», и начал военную операцию против собственных граждан.

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Законопроект о «реинтеграции» Донбасса был принят в первом чтении на Украине в октябре 2017 года, после чего был отправлен на доработку. С тех пор рассмотрение закона несколько раз откладывали. В итоге документ был принят Верховной радой в январе 2018 года. Эксперты полагают, что закон, несмотря на расширенные полномочия ВСУ в Донбассе, немногое изменит в реальной ситуации на востоке Украины, поскольку украинские войска и так нарушали все, что только могли нарушить.

По словам и. о. министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, подписанный президентом Украины закон о «реинтеграции» Донбасса говорит о приверженности Киева решению конфликта силовым методом, нивелируя мирный план урегулирования кризиса.