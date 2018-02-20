Ереван, 20 февраля, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 20 февраля принял членов Высшего духовного совета Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), собравшихся в Армении для участия в заседании совета. Совет — верховный руководящий орган ААЦ — состоит из 24 духовных и светских членов во главе с Католикосом Всех Армян.

Аппарат презиента Армении Встреча у Сержа Саргсяна

В приветственной речи Саргсян подчеркнул, что ААЦ, которая является самой старой непрерывно действующей организацией в армянской действительности, внесла незаменимый вклад во все жизненные аспекты армянского народа.

«Мир очень быстро меняется, и при этом возникают новые вызовы и возможности. Конечно, чтобы мы сумели использовать эти возможности во благо государства и народа, должны суметь противостоять вызовам», — отметил Саргсян.

В свою очередь Католикос Гарегин Второй проинформировал о темах обсуждения текущего заседания совета, в том числе ситуация в Канстинопольской патриархии ААЦ и подготовка к мероприятиям, приуроченным годовщине Геноцида армян и 100-летию Республики Армения, а также вопросы внутренней организации ААЦ. Гарегин Второй также говорил об укрепляющемся за последние годы сотрудничестве церкви и государства.

«Мы в течении веков руководствовались сознанием о необходимости укрепления Армянской государственности, и сегодня оно свойственно церковнослужителям, не жалеющих сил для консолидации наших сыновей вокруг своей родины и национальных интересов. Подобное содействие как в прошлом так и сегодня будет основной движущей идеей ААЦ», — сказал Гарегин Второй.

В конце встречи Католикос благословил Саргсяна, пожелав ему успехов «в столь сложное время», а президент наградил медалями трех членов совета.