Москва, 20 февраля, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Согласно программе развития цифровой экономики в России, доля тех, кто владеет цифровыми навыками, должна составить 40% от численности населения к 2024 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 февраля заявил министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров в Госдуме в ходе парламентских слушаний «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики».

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«Цель — к 2024 году число обучающихся по IT-направлениям должно вырасти до 800 тысяч, а доля населения, обладающая цифровыми навыками, должна составить не менее 40%», — заявил Никифоров.

Министр напомнил, что в течение 2018 и первой половины 2019 года будут разработаны более 50 законопроектов по 10 тематическим разделам, которые касаются в том числе развития электронного гражданского оборота, внедрения использования инновационных технологий на финансовых рынках, вопросы различных точечных налоговых льгот и прочих преференций.

При этом план мероприятий по направлению «кадры и образование», который был одобрен правительством на прошлой неделе, включает более 140 мероприятий, указал Никифоров.

«Это и разработка новых форм образования с учётом задач цифровой экономики, развитие цифровой грамотности у широких слоёв населения, поддержка технологических образовательных процессов и так далее», — указал он.

Ключевые направления программы «Цифровая экономика» уже утверждены соответствующей правительственной комиссией во главе с премьер-министром Дмитрием Медведвым, поэтому в правительстве уже приступают «к активной фазе реализации данного проекта», отметил Никифоров.