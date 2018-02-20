Прага, 20 февраля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. В Чехии создается центр спутникового наблюдения, который будет обрабатывать данные для НАТО. С таким заявлением выступила 20 февраля перед журналистами пресс-секретарь военной разведки страны Алжбета Ритгофова.

NASA's Goddard Space Flight Center Спутниковая групировка США

По ее словам, центр будет создан к 1 июля 2018 года. Его задачей будет обработка полученных со спутников снимков. Данные предназначены в том числе для спасателей в период стихийных бедствий, пояснила она.

Специалисты центра будут получать и обрабатывать спутниковые фотографии и данные радаров для вооруженных сил Чешской Республики и стран Североатлантического альянса. В их числе будут и данные, необходимые для осуществления международных миссий под эгидой НАТО.

Ожидается, что к концу 2019 года центр выйдет на максимальный уровень работы. До этого он будет функционировать в тестовом режиме, его работу проконтролируют специалисты.

Проект финансирует чешское оборонное ведомство. По данным чешских СМИ, создание центра обойдется в сотни миллионов крон (десятки миллионов долларов).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал формирование дополнительных структур управления логистикой в Атлантике и создание в Европе центра управления военными кибероперациями. Такой центр будет размещен в штаб-квартире НАТО в Европе.

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